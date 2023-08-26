​Гайич ответил на вопрос, может ли ЦСКА стать чемпионом

Защитник ЦСКА Милан Гайич оценил старт команды в новом чемпионате России. Сербский футболист сказал, что «армейцы» начали сезон Премьер-лиги неплохо, но ему хотелось бы, чтобы результаты были ещё лучше. По словам Гайича, лидерство «Краснодара» и «Урала» после пяти туров говорит о том, что этот чемпионате будет весьма интересным.

«Сможет ли ЦСКА стать чемпионом? У нас есть амбиции, наша команда всегда борется за высокие места», - сказал Гайич, чьи слова приводит ТАСС.

Ближайший матч чемпионата России ЦСКА проведёт в следующее воскресенье, 3 сентября, - против «Зенита» на своём поле.