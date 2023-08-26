Агент Бальде: Кейта будет до последнего бороться за место в составе «Спартака»

Агент нападающего московского «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло высказался о будущем своего клиента.

Агент отметил, что форвард до последнего будет бороться за место в основе столичного клуба, ведь ему нравится играть за «красно-белых».

«Да, сейчас у Бальде мало игрового времени, но это решение тренера — Кейта принимает его. Бальде будет делать все возможное, чтобы почаще выходить на поле», - заявил Пасторелло в разговоре с «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний футболист принял участие в трех играх во всех турнирах, в которых провел на поле всего сто минут, но не смог отметиться результативными действиями.