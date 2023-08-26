Ловчев: «ЦСКА нужны новые игроки, команда еле дышит»

Экс-игрок сборной СССР и московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о ничейном результате в матче шестого тура Премьер-лиги между «Оренбургом» и столичным ЦСКА (1:1).

«Армейцы» еле дышат. Команда выглядит уставшей, нужны встряски, нужны новые игроки. Амбиции, если у ЦСКА они есть, надо подкреплять входящими трансферами», - написал эксперт в своем телеграм-канале.

После вчерашней потери очков подопечные Владимира Федотова занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч ЦСКА проведет на выезде против «Сочи» в рамках группового этапа Кубка России.