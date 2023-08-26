Тихонов поделился прогнозом на матч «Пари НН» - «Ростов»

Экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов высказался перед матчем шестого тура чемпионата России, в котором «Пари НН» сыграет с «Ростовом».

«У «Ростова» серьезные проблемы в защите, очень много пропускает. У «Пари НН» также вышел удар по самолюбию в прошлой игре. Но именно в поединке с ростовчанами есть шанс сыграть вничью», — цитирует Тихонова Metaratings.

По мнению эксперта, сейчас «Пари НН» тяжело рассчитывать на более успешный результат, но свой гол команда сможет забить. «Ростов» тоже отметится забитым мячом, считает Тихонов.

Матч «Пари НН» и «Ростова» состоится сегодня, 26 августа. Начало — в 20:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.