Мамаев: Для меня Слуцкий — нехороший человек

Бывший футболист московского ЦСКА Павел Мамаев высказался о своем отношении к бывшему наставнику столичного клуба Леониду Слуцкому.

Экс-игрок сборной России отметил, что у не может быть со специалистом никаких взаимоотношений, ведь был серьезный конфликт, который вышел за рамки дозволенного.

«Для меня он нехороший человек, для кого-то он, может быть, и святой. Градус нашего разговора был такой, что, когда я выходил из кабинета, он крикнул мне в след: «Завтра в дубль», - заявил Мамаев в видео на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Мамаев в феврале этого года завершил свою профессиональную карьеру.