​Уткин дал прогноз на матч «Спартак» - «Ахмат»

Известный журналист Василий Уткин дал прогноз на субботний матч шестого тура Российской Премьер-лиги между «Спартаком» и «Ахматом».

По мнению Уткина, матч «Спартак» - «Ахмат» получится обоюдоострым. Журналист считает, что команды забьют четыре гола или более.

«Предлагаю очень простую ставку – «Тотал больше 3,5 гола», - сказал Уткин на видео, которое он опубликовал в своём телеграм-канале.

Матч чемпионата России между «Спартаком» и «Ахматом» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно в текстовой трансляции.