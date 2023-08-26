Булыкин поделился ожиданиями от матча «Рубин» – «Динамо»

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча шестого тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб на выезде сыграет против «Рубина».

Экс-игрок сборной России отметил, что «бело-голубые» должны добиться успеха и продолжить свою победную серию, к тому же, если игроки будут в психологически хорошем состоянии, то они способный обыграть любую команду.

«Если «Динамо» сыграет так же, как в последних матчах, с хорошим настроем, самоотдачей и хорошим движением, то у «Рубина» шансов не будет», - приводит слова Булыкина Betonmobile.ru.

Поединок состоится сегодня, 26 августа. Начало – 17:30 по московскому времени.