«Пари НН» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В шестом туре чемпионата России по футболу встречаются «Пари НН» и «Ростов».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Пари НН - Ростов
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Протокол игры
Нигматуллин Артур•Масоэро Лукас Габриэль•Гоцук Кирилл•Каккоев Никита•Живоглядов Дмитрий•Калинский Николай•Майга Мамаду•Трошечкин Александр•Карапузов Владислав•Севикян Эдгар•Сулейманов Тимур
Песьяков Сергей•Лангович Андрей•Мелёхин Виктор•Терентьев Денис•Поярков Николай•Миронов Алексей•Глебов Данил•Щетинин Кирилл•Ионов Алексей•Комличенко Николай•Тугарев Роман
26 августа. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).
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