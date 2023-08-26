«Рубин» - «Динамо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В шестом туре чемпионата России по футболу встречаются «Рубин» и «Динамо».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Рубин - Динамо Москва
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Протокол игры
Дюпин Юрий•Мартынович Александр•Вуячич Игор•Грицаенко Алексей•Кабутов Дмитрий•Зотов Александр•Иву Угучукву•Рахмоналиев Умарали•Ломовицкий Александр•Кузнецов Даниил•Даку Мирлинд
Шунин Антон•Даса Элазар•Бальбуэна Фабиан•Маричаль Николас•Скопинцев Дмитрий•Лаксальт Диего•Фомин Даниил•Макаров Денис•Смолов Фёдор•Нгамалё Николя•Тюкавин Константин
26 августа. Стадион "Ак Барс Арена" (Казань).
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