Ловчев — о Ромащенко в «Ахмате»: «Когда клуб меняет тренера, у игроков будто крылья вырастают!»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о назначении Мирослава Ромащенко новым главным тренером «Ахмата».

«Ромащенко — не в полном смысле новый наставник «Ахмата». Ведь он работал здесь в штабе Станислава Черчесова. Но «Ахмат» тем и интересен: когда клуб меняет тренера, у игроков будто крылья вырастают!» — заявил Ловчев «Плеймейкеру».

При этом эксперт отметил, что этого запала обычно хватает ненадолго и со временем огонь в глазах угасает.

Напомним, Ромащенко сменил на посту главного тренера «Ахмата» Сергея Ташуева. В первом матче под руководством нового тренера грозненцы разгромили «Оренбург» со счетом 4:0.

В субботу, 26 августа, «Ахмат» встретится со «Спартаком». Игра должна будет стартовать в 19:30 по мск.