«Зенит» - «Урал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0

В шестом туре чемпионата России по футболу встречаются «Зенит» и «Урал».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Зенит - Урал
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Протокол игры
|(1:0) Сергеев Иван8'
|(2:0) Кассьерра Матео30'
|(3:0) Клаудиньо45'
Кержаков Михаил•Караваев Вячеслав•Алип Нуралы• 21'Круговой Данил•Фернандес Марио•Вендел Маркус•Барриос Вильмар•Клаудиньо•Дуглас Сантос•Кассьерра Матео•Сергеев Иван
Помазун Илья•Кулаков Денис•Бегич Сильвие•Итало•Бевеев Мингиян•Мишкич Даниэль•Сиссе Ибраима• 20'Нейва Кристиан•Егорычев Андрей•Гильерме Шеттине•Юшин Александр
26 августа. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).
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