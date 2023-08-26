Мамаев рассказал, почему открыл академию в Дубае, а не в России

Бывший футболист московского ЦСКА Павел Мамаев высказался о том, почему открыл детскую академию в столице ОАЭ (Дубае), а не в России.

Экс-игрок сборной России отметил, что это вопрос конкуренции, ведь, если открывать академию в Москве, то вряд ли талантливый парень выберет ее, а не «Спартак», «Динамо» и «Чертаново».

«Я не вижу, чтобы кто-то из людей, которые позволяют себе такие высказывания, открыл где-то что-то и сидел бы там. Я не могу просто открыть и уехать, мне это неинтересно», - заявил Мамаев в эфире на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, что Мамаев завершил профессиональную карьеру в феврале этого года.