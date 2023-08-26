Ловчев: «Спартак» обязательно пропустит от «Ахмата»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился комментарием о предстоящем матче шестого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Ахматом».

«Спартак» обязательно пропустит. Это уже как само собой разумеющееся. Но в атаке у «красно-белых» будет много моментов. Поэтому предположу, что «Спартак» выиграет 3:1», — заявил Ловчев порталу «Плеймейкер».

Эксперт считает, что после провальной игры с «Зенитом» Квинси Промес не позволит себе снова действовать неубедительно. Однако вопрос заключается в том, сколько по итогу пропустит «Спартак», подытожил ветеран «красно-белых».

Коллектив Гильермо Абаскаля примет на своем поле «Ахмат» уже сегодня, 26 августа. Не пропустите прямую трансляцию, которую портал LiveResult проведет в текстовом формате. Начало события — в 19:30 по мск.