Ловчев призвал оставить в покое Абаскаля: Дайте людям спокойно работать

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на разговоры о возможном отставке главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Спартак» отстает на очко от «Зенита», на четыре – от лидирующих «Краснодара» и «Урала», а уже вовсю слышатся крики, что тренера надо снимать! С этим надо заканчивать! Не лезьте в тренерскую профессию», — заявил Ловчев «Плеймейкеру», добавив, что необходимо дать спокойно работать тренерскому штабу.

После пяти туров «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав девять очков.

26 августа «красно-белые» примут «Ахмат» в рамках нового тура РПЛ, начало — в 19:30 по мск. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.