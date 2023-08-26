Ловчев оценил шансы «Урала» забить в ворота «Зенита»

Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев оценил шансы «Урала» забить в ворота петербургского «Зенита» в матче очередного тура чемпионата России. Напомним, в первых 5 турах «Урал» 8 голов.

«Может быть, один удастся забить, но и то – вряд ли. По большому счету, екатеринбуржцы свои голы вымучивают», – заявил Ловчев в беседе с изданием «Плеймейкер».

«Урал» может возглавить турнирную таблицу Российской премьер-лиги, если обыграет на выезде петербургский «Зенит». Лидирующий «Краснодар» ранее сыграл вничью и дал команде Виктора Ганчаренко возможность подняться на первую строчку.