Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче «Факел» - «Краснодар» (0:0).

- Вас удивила потеря очков «Краснодаром»?

- Да. Я думал, что южане будут двигаться вперед, в плане набора очков. Но если бы гости забили пенальти, то был бы другой результат. Мы видим, что уже третий подряд одиннадцатиметровый «быки» не забивают. Это мешает команде брать очки. Но все равно южане выглядят предпочтительнее, при очень упорной игре соперника.

- «Краснодар» второй матч подряд теряет очки. С чем это связываете? У команды спад?

- Не думаю. Это не глобальные проблемы. Не могу сказать, что у команды плохое функциональное состояние или форма потеряна, просто соперники стали более серьезно относиться к «Краснодару».

- «Краснодар» недолго будет лидировать?

- Посмотрим. Он играет в хороший футбол. Если не сегодня возглавлять таблицу, то когда?

- В следующем туре южане примут «Спартак». Тяжело придется?

- Понятно, что качели будут присутствовать на протяжении долгого времени. Много команд подравнялось, но они не показывают стабильной игры. Поэтому мы видим, что все теряют очки. Важно удержаться на верхних строчках до зимней паузы, а потом уже вносить коррективы.

Елена Григорьевская