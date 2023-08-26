Тарханов высказался о возможной отставке Абаскаля

Известный российский специалист Александр Тарханов высказался о возможной отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московского «Спартака».

Тарханов отметил, что сейчас все думают по-разному, и даже Зарема, которая ранее поддерживала испанца, высказалась о нём не в самом лучшем свете.

«Посмотрим, как «Спартак» будет выступать. Пока рано говорить об отставке Абаскаля, у нас одну-две игры проиграл и сразу тренера менять», - добавил он в разговоре с Vprognoze.ru.

После пяти туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице. Сегодня, 26 августа, «красно-белые» сыграют против грозненского «Ахмата».