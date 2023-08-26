Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче «Оренбург» - ЦСКА (1:1).

- С чем связываете потерю очков ЦСКА в матче с «Оренбургом»?

- С серьезным сопротивлением соперника. «Оренбург» никак не выйдет на свой уровень. Прошлогодние успехи и качество игры на сегодня не соответствуют тому, что необходимо. Поэтому они пытаются делать все возможное, чтобы напомнить о себе. У «армейцев» большие кадровые потери. Москвичи никак не могут определиться с составом. Он все время ротируется. В обороне не хватает футболистов. Ушли Медина и Зайнутдинов, плюс много травмированных, поэтому игровой почерк пока тоже не определен. ЦСКА его ищет. Надо думать, как закрывать дыры.

- У «Оренбурга» пришел новый тренер, и с ним команда завоевала очко. Как расцениваете перспективы этой команды?

- Пока никак. Этот результат не отражает работу Деограсии, потому что он был в штабе Ярошика. Если бы он имел влияние на ситуацию, то она исправилась бы раньше. Другое дело, что смена наставника придала команде новые эмоции. Вчера это дало результат. А пока надо просто присмотреться к этому тренеру.

- Как вам дебют Давилы у ЦСКА? Сложилось какое-то впечатление о нем?

- Пока нет.

- Искусственное поле сказалось на результате?

- Конечно, переход с одного покрытия на другое, влияет. Особенно на быстроту передвижения мяча. К этому надо адаптироваться. Если «армейцы» имеют возможности тренироваться на искусственном поле – это одна ситуация. Но я не стал бы заострять внимание на этом моменте.

Елена Григорьевская