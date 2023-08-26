Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Борис Игнатьев: «Состав ЦСКА всё время ротируется, в обороне не хватает футболистов» эксклюзив

26 Августа 2023 • 12:40 Комментировать
Оренбург
1:1
ЦСКА Москва
окончен

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче «Оренбург» - ЦСКА (1:1).

- С чем связываете потерю очков ЦСКА в матче с «Оренбургом»?

- С серьезным сопротивлением соперника. «Оренбург» никак не выйдет на свой уровень. Прошлогодние успехи и качество игры на сегодня не соответствуют тому, что необходимо. Поэтому они пытаются делать все возможное, чтобы напомнить о себе. У «армейцев» большие кадровые потери. Москвичи никак не могут определиться с составом. Он все время ротируется. В обороне не хватает футболистов. Ушли Медина и Зайнутдинов, плюс много травмированных, поэтому игровой почерк пока тоже не определен. ЦСКА его ищет. Надо думать, как закрывать дыры.

- У «Оренбурга» пришел новый тренер, и с ним команда завоевала очко. Как расцениваете перспективы этой команды?

- Пока никак. Этот результат не отражает работу Деограсии, потому что он был в штабе Ярошика. Если бы он имел влияние на ситуацию, то она исправилась бы раньше. Другое дело, что смена наставника придала команде новые эмоции. Вчера это дало результат. А пока надо просто присмотреться к этому тренеру.

- Как вам дебют Давилы у ЦСКА? Сложилось какое-то впечатление о нем?

- Пока нет.

- Искусственное поле сказалось на результате?

- Конечно, переход с одного покрытия на другое, влияет. Особенно на быстроту передвижения мяча. К этому надо адаптироваться. Если «армейцы» имеют возможности тренироваться на искусственном поле – это одна ситуация. Но я не стал бы заострять внимание на этом моменте.

Елена Григорьевская

Реклама


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Борис Игнатьев Оренбург
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
26.08.23 в 15:00
Зенит Зенит
Урал Урал
1.45 4.80 7.60
Видео
26.08.23 в 17:30
Рубин Рубин
Динамо Москва Динамо Москва
2.80 3.80 2.43
Видео
26.08.23 в 19:30
Спартак Москва Спартак Москва
Ахмат Ахмат
1.66 4.30 5.20
Видео
26.08.23 в 20:00
Пари НН Пари НН
Ростов Ростов
2.70 3.40 2.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Августа
12:49 · Россия. Премьер-лига
Ловчев — о Ромащенко в «Ахмате»: «Когда клуб меняет тренера, у игроков будто крылья вырастают!»
12:47 · Россия. Премьер-лига
Мамаев рассказал, почему открыл академию в Дубае, а не в России
12:41 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Спартак» обязательно пропустит от «Ахмата»
12:39 · Россия. Премьер-лига
Ловчев призвал оставить в покое Абаскаля: Дайте людям спокойно работать
12:36 · Россия. Премьер-лига
Ловчев оценил шансы «Урала» забить в ворота «Зенита»
12:32 · Россия. Премьер-лига
Тарханов высказался о возможной отставке Абаскаля
12:30 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Не сомневаюсь, что игроки «Урала» будут изо всех сил биться с «Зенитом»
12:25 · Россия. Премьер-лига
Лепсая оценил трансфер Давилы в ЦСКА
12:24 · Россия. Премьер-лига
Ахметов не исключил уход из «Краснодара»
12:19 · Россия. Премьер-лига
Марков считает, что «Факел» мог обыграть «Краснодар»
12:17 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: Не верю, что «Урал» сможет отобрать очки у «Зенита» в гостях
12:08 · Россия. Премьер-лига
Ещенко: «Спартак» должен реабилитироваться и включаться в гонку
12:02 · Россия. Премьер-лига
В «Роме» оценили трансфер Азмуна
11:44 · Россия. Премьер-лига
Погребняк сделал прогноз на матч «Зенит» - «Урал»
11:06 · Россия. Премьер-лига
Эракович сравнил РПЛ с чемпионатом Сербии
Все новости
Рекомендуем