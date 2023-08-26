Ловчев: «Не сомневаюсь, что игроки «Урала» будут изо всех сил биться с «Зенитом»

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча шестого тура Российской премьер-лиги, в котором «Урал» сыграет на выезде с петербургским «Зенитом».

«Даже не сомневаюсь, что игроки «Урала» выйдут на поле «Газпром Арены», чтобы изо всех сил биться и сражаться с «Зенитом», но они изначально слабее», – цитирует Ловчева «Плеймейкер».

«Урал» сейчас находится на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В случае победы над «Зенитом» команда Виктора Ганчаренко сдвинет с первой строчки «Краснодар». «Урал» в этом сезоне уже успел обыграть москвский «Спартак».