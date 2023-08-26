Лепсая оценил трансфер Давилы в ЦСКА

Футбольный функционер Тимур Лепсая поделился мнением о трансфере чилийца Виктора Давилы в московский ЦСКА.

«Сделка ЦСКА по Давиле была похожа на сделку «Динамо» по Чавесу. Давила - обученный игрок, он внесет разнообразие в атакующие действия ЦСКА. Это интересный трансфер», - приводит слова эксперта издание «Чемпионат».

Давила заключил с «армейским» клубом долгосрочный трудовой договор, который рассчитан на четыре года.

В минувшем сезоне Виктор выступал за мексиканский «Леон». Нападающий принял участие в 40 поединках, в которых отметился 13 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.