Ахметов не исключил уход из «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов не исключил варианта, что может покинуть команду в летнее трансферное окно.

«Всё возможно, поэтому не буду ничего говорить. Будет хорошее предложение — рассмотрим. Пока я здесь, меня все устраивает», - приводит слова Ахметова «Матч ТВ».

Контракт 25-летнего футболиста с «Краснодаром» рассчитан до конца нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает игрока в три миллиона евро.

В текущем сезона Ахметов принял участие в восьми играх во всех турнирах, в которых отметил одним забитым мячом и одной результативной передачей партнерам по команде.