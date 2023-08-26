Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Ахматом» и «Спартаком».

«Меня удивило, как «Ахмат» разгромил «Оренбург». Но там скорее «Оренбург» провалился. Он как будто в том матче без желания играл. «Спартак» же играл с «Зенитом». Питерцы показали, кто в доме хозяин. Но я все же не думаю, что «Ахмат» преподнесет такой же сюрприз «Спартаку», как и «Зенит».

Запас прочности у «Спартака» есть. Выбор футболистов у него гораздо лучше. В нападении вообще все отлично по именам. В центре поля и в защите тоже. «Спартак» солидно укрепился. Я не думаю, что в матче с «Ахматом» «Спартак» потеряет очки», - сказал Мостовой.

Матч «Спартак» - «Ахмат» начнется в 19:30. Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru.