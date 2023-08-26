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Марков считает, что «Факел» мог обыграть «Краснодар»

26 Августа 2023 • 12:19 Комментировать
Факел
0:0
Краснодар
окончен

Форвард «Факела» Евгений Марков высказался после ничьей в матче шестого тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:0).

«У «Факела» была шансы на победу в конце матча. И у них были моменты, и у нас. Обоюдоострая игра. Ничья — заслуженный результат для обеих команд», — приводит слова Маркова «Матч ТВ».

Футболист рассказал, что у команды хватает сил для игры на два фронта, ведь главный тренер Вадим Евсеев делает большую ротацию.

Во вторник, 29 августа, «Факел» сыграет с «Оренбургом» в рамках третьего тура группового этапа Кубка России. Начало игры запланировано на 17:15 по столичному времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Краснодар Евгений Марков
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