Марков считает, что «Факел» мог обыграть «Краснодар»

Форвард «Факела» Евгений Марков высказался после ничьей в матче шестого тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:0).

«У «Факела» была шансы на победу в конце матча. И у них были моменты, и у нас. Обоюдоострая игра. Ничья — заслуженный результат для обеих команд», — приводит слова Маркова «Матч ТВ».

Футболист рассказал, что у команды хватает сил для игры на два фронта, ведь главный тренер Вадим Евсеев делает большую ротацию.

Во вторник, 29 августа, «Факел» сыграет с «Оренбургом» в рамках третьего тура группового этапа Кубка России. Начало игры запланировано на 17:15 по столичному времени.