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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко: Не верю, что «Урал» сможет отобрать очки у «Зенита» в гостях

26 Августа 2023 • 12:17 Комментировать
Зенит
...
Урал
Через 2 ч. 3 мин.

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча шестого тура Российской премьер-лиги, в котором «Зенит» сыграет против «Урала».

Спортивный деятель не верит в то, что гости смогут набрать очки, так как питерский клуб набирает ход, а состав уральского клуба не способен что-то противопоставить «сине-бело-голубым».

«Зенит» превосходит «Урал» во всём: и в тактике, и в мастерстве, и в классе, и в кураже. Не знаю, что должно случиться, чтобы «Зенит» проиграл. Наверное, только, что у «Урала» должны быть гипернастрой и гиперудача», - приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Поединок состоится сегодня, 26 августа. Начало – в 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Червиченко
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ЗЕНИТ УРАЛ
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