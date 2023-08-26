Червиченко: Не верю, что «Урал» сможет отобрать очки у «Зенита» в гостях

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча шестого тура Российской премьер-лиги, в котором «Зенит» сыграет против «Урала».

Спортивный деятель не верит в то, что гости смогут набрать очки, так как питерский клуб набирает ход, а состав уральского клуба не способен что-то противопоставить «сине-бело-голубым».

«Зенит» превосходит «Урал» во всём: и в тактике, и в мастерстве, и в классе, и в кураже. Не знаю, что должно случиться, чтобы «Зенит» проиграл. Наверное, только, что у «Урала» должны быть гипернастрой и гиперудача», - приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Поединок состоится сегодня, 26 августа. Начало – в 15:00 по московскому времени.