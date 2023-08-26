Ещенко: «Спартак» должен реабилитироваться и включаться в гонку

Экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался в преддверии матча шестого тура Российской премьер-лиги, в котором «красно-белые» сыграют с «Ахматом».

«Ахмат» — неудобный соперник? У «Спартака» нет удобных или неудобных соперников. Они могут и проиграть, и выиграть», — приводит слова Ещенко «Чемпионат».

Эксперт добавил, что сейчас «Спартак» захочет реабилитироваться перед своими болельщиками и вернуться в гонку, поэтому нужно обыгрывать грозненцев.

Матч «Спартака» и «Ахмата» пройдет сегодня, 26 августа. Начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию поединка на портале LiveResult.