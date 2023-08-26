В «Роме» оценили трансфер Азмуна

Гендиректор «Ромы» Тьягу Пинту высказался о подписании иранского нападающего Сердара Азмуна. Римляне арендовали 28-летнего форварда у леверкузенского «Байера».

«Сердар – тот футболист, за которым мы внимательно следили долгое время. Он обладает отличными навыками. Уверены, что Азмун сможет быстро влиться в коллектив и сделает себе имя в Италии», - рассказал руководитель во время пресс-конференции.

Напомним, что римский клуб арендовал иранского игрока до завершения сезона-2023/2024. Затем «волки» смогут выкупить Сердара за 12 миллионов евро.

В прошлом сезоне Азмун сыграл 33 матча за «Байер», забил четыре гола и отдал четыре ассиста.