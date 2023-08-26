Погребняк сделал прогноз на матч «Зенит» - «Урал»

Экс-нападающий сборной России Павел Погребняк поделился мнением о матче шестого тура Премьер-лиги, в котором петербургский «Зенит» на домашнем стадионе примет екатеринбургский «Урал».

«Зенит» показал со «Спартаком», что мастерство не пропьёшь. «Уралу» будет тяжело. Перспективы особо не радужные. Думаю, что «Зенит» возьмёт три очка», - передает слова Павла издание «Чемпионат».

Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» сегодня, 26 августа. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. Текстовый онлайн-репортаж матча организует Liveresult.ru.