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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Эракович сравнил РПЛ с чемпионатом Сербии

26 Августа 2023 • 11:06 Комментировать

Сербский защитник Страхинья Эракович, перешедший в текущее трансферное окно из белградской «Црвены Звезды» в петербургский «Зенит», поделился мнением об уровне российского чемпионата.

«Не знаю ни одного серба, кто бы не любил Россию. Я считаю, что российская лига сильнее сербской. У каждой команды в РПЛ есть свой стадион, здесь очень сильные команды», - приводит слова защитника «Спорт-Экспресс».

22-летний Эракович подписал с «Зенитом» четырехлетний контракт. Его трансфер обошелся «сине-бело-голубым» в восемь миллионов евро.

Ближайший матч питерцы сыграют против «Урала» 26 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Страхинья Эракович
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