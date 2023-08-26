Эракович сравнил РПЛ с чемпионатом Сербии

Сербский защитник Страхинья Эракович, перешедший в текущее трансферное окно из белградской «Црвены Звезды» в петербургский «Зенит», поделился мнением об уровне российского чемпионата.

«Не знаю ни одного серба, кто бы не любил Россию. Я считаю, что российская лига сильнее сербской. У каждой команды в РПЛ есть свой стадион, здесь очень сильные команды», - приводит слова защитника «Спорт-Экспресс».

22-летний Эракович подписал с «Зенитом» четырехлетний контракт. Его трансфер обошелся «сине-бело-голубым» в восемь миллионов евро.

Ближайший матч питерцы сыграют против «Урала» 26 августа.