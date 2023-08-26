Тихонов: «Зенит» вышел из кризиса перестройки команды»

Экс-игрок сборной России и столичного «Спартака» Андрей Тихонов высказался касательно поединка шестого тура РПЛ между петербургским «Зенитом» и екатеринбургским «Уралом».

«Кажется, «Зенит» наконец вышел из кризиса перестройки команды. «Урал» идет великолепно, но продолжить серию будет трудно. «Зенит» будет вести игру и не позволит сопернику даже забить», - цитирует Тихонова Metaratings.ru.

«Зенит» примет «Урал» на домашнем стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге сегодня, 26 августа. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию встречи проведет Liveresult.ru.