Агент Келвена высказался о переходе в ЦСКА

Агент Джулиано Бертолуччи, представляющий интересы защитника «Атлетико Паранаэнсе» Келвена, дал комментарий по поводу трансфера своего клиента в московский ЦСКА.

«Рано говорить о том, что трансфер в ЦСКА завершён. Мы близки, но давайте не торопить события. Через два дня мы с Келвеном вылетаем в Москву», - передает слова агента издание Metaratings.ru.

Ранее появилась информация, что «армейский» клуб согласовал трансфер Келвена за 4,5 миллиона евро. Контракт бразильца с ЦСКА будет рассчитан до 2027 года.

После шести матчей в Премьер-лиге команда занимает пятое место в турнирной таблице.