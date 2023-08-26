Ветеран ЦСКА Пономарёв: «Мне плевать на Марио Фернандеса»

Экс-футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв подверг критике защитника Марио Фернандеса, перешедшего этим летом в петербургский «Зенит».

«Плевать на этого Марио! Он не играл целый год, а тут приехал и стал основным. Так не бывает. Обычно таких наигрывать нужно, раньше были дубли. А сейчас сразу берут куда-то попало», - передает слова ветерана Betonmobile.ru.

Напомним, что Фернандес ранее долгое время выступал за столичный ЦСКА.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Марио принял участие в четырех встречах, в которых не отметился результативными действиями.