Защитник «Зенита» Эракович отреагировал на сравнения с Видичем

Сербский защитник Страхинья Эракович, пополнивший ряды петербургского «Зенита» этим летом, отреагировал на сравнения с соотечественником Неманьей Видичем, поигравшим за московский «Спартак» и «Манчестер Юнайтед».

«Приятно, когда сравнивают с такими сильными игроками. Видич был капитаном «МЮ» и остается легендой сербского футбола. Но мне еще работать и работать, чтобы достичь подобных результатов», - передает слова 22-летнего центрального защитника издание «Спорт-Экспресс».

Страхинья перешел в петербургский клуб из «Црвены Звезды» этим летом за восемь миллионов евро. Он подписал с «сине-бело-голубыми» контракт до конца июня 2027 года.