Игрок «Зенита» Эракович: «Не сомневался, что победим «Спартак»

Новичок петербургского «Зенита» Страхинья Эракович высказался о недавней победе над московским «Спартаком» в рамках пятого тура Российской премьер-лиги.

«Я не сомневался, что мы победим. Честно говоря, я не ожидал никакой драки - мы же не бойцы MMA, а футболисты. Было жесткое, но цивилизованное дерби», - приводятся слова сербского футболиста на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что встреча состоялась в минувший уик-энд на московском стадионе «Открытие Банк Арена». «Зенит» отпраздновал победу над «Спартаком» со счетом 3:1.

После пяти туров питерцы занимают четвертое место в турнирной таблице, а «красно-белые» - шестое.