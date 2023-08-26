Бубнов назвал победителя матча «Пари НН» - «Ростов»

Бывший защитник московского «Спартака», а в настоящее время футбольный аналитик Александр Бубнов поделился мнением о матче шестого тура Премьер-лиги «Пари НН» - «Ростов».

«1:0. После того как Осипенко получил травму, я сразу сказал, что у «Ростова» будут проблемы. С «Нижним» тяжело играть, особенно на их поле. Жду вязкой игры, в которой сильнее окажутся хозяева», - приводит слова Александра издание Sportbox.

Матч состоится на стадионе в Нижнем Новгороде сегодня, 26 августа. Начало встречи запланировано в 20:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Lveresult.ru.