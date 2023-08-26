Раскрыты детали трансфера Келвена в ЦСКА

Стало известно, на каких условиях будет оформлен трансфер защитника «Атлетико Паранаэнсе» Келвена в московский ЦСКА.

По информации журналистов Globo Esporte, 22-летний футболист подпишет с «армейцами» долгосрочный контракт, который будет рассчитан до середины 2027 года. За переход игрока руководство «армейского» клуба выплатит бразильской стороне 4,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Келвен в ближайшее время прилетит в Россию для официального оформления сделки.

За свой нынешний клуб защитник выступает с 2019 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в семь миллионов евро.