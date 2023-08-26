Кто осмелится сыграть против сборной России осенью на фоне отстранения команды от международых матчей

В начале сентября наступит традиционная пауза в национальных чемпионатах, входящих в систему УЕФА. Пройдут очередные поединки отборочного турнира чемпионата Европы. По известным причинам Россия не принимает в нём участия. Заметно сузился и круг участников для проведения контрольных матчей. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» попытается рассказать о вероятных соперниках нашей первой сборной во второй половине года.

Сбор с 4 сентября

Сразу же по окончании седьмого тура, 4 сентября, кандидаты в сборную соберутся в подмосковном Новогорске. После 26 марта это будет первый сбор для национальной команды. Анонсированное участие в турнире с участием азиатских команд, который прошёл в Узбекистане летом, так и не состоялось. Взвесив все за и против, было принято решение не изнурять футболистов июньской ташкентской жарой. Уже договорились о спарринге в Лужниках 15 июня с Камеруном, но «африканские орлы» в последний момент изменили решение, побоявшись то ли дополнительных санкций, то ли ещё чего-то. В итоге с конца марта сборная жила в режиме «телефонной связи». Венцом новогорского сбора станет поединок со сборной Катара 12 сентября. Хозяева последнего мундиаля у себя особых лавров на футбольном поле не снискали и с треском провалились по спортивным показателям. Возможно, с россиянами им удастся поправить свой имидж.

Страны группы БРИКС

Среди потенциальных соперников значились отдельные представители из европейских стран. Определённые планы есть у РФС с Турцией. Всё же партнёрские отношения поддерживаются благодаря вливаниям «народного достояния» – компании «Газпром». Не боятся приезжать в Россию футболисты из дружеской Сербии. К тому же лидеры клубного футбола Сербии и Турции «Црвена Звезда» и «Фенербахче» приняли участие в кубке «Матч Премьер» в июле. Всё бы ничего, но не стоит забывать, что это европейские сборные, и у них в отведённые УЕФА «окна» в календаре запланированы оставшиеся поединки отборочного турнира. Так что рассчитывать как на одних, так и на других можно разве что в декабре.

Но им эти спарринги тогда зачем? И вот здесь опять самым оптимальным выглядит вариант с азиатско-африканскими представителями. Недавние новости об увеличении стран-участниц группы БРИКС в 2024 году говорят за то, что у нас появляется шанс подробнее познакомиться со сборными таких стран, как Саудовская Аравия, Египет и Аргентина. Последние – чемпионы мира, и спарринг с ними влетит РФС в копеечку. Впрочем, сэкономленные за 2023 год финансовые издержки можно пустить на этот «матч века».

Саудиты и Поднебесная –в гости к нам

Единственной из семи сборных, кому удалось обыграть действующих чемпионов мира, является сборная Саудовской Аравии. Её ведущие игроки – Салем Аль-Досари из «Аль-Хиляля», автор победного гола в ворота Аргентины на чемпионате мира, и голкипер Мохаммед Аль-Овайс, который из 15 отборочных матчей 10 отыграл «на ноль». Именно поединком с саудитами открывался российский чемпионат мира–2018. Крупное фиаско 0:5 заставит «орлов пустыни» реабилитироваться.

В ноябре 2022 года посол Китая Чжан Ханьхуэй сообщил, что команда во главе с главным тренером Ли Сяопэном готова сыграть с россиянами. Руководство страны ставит цель – успешно выступить на чемпионате мира в 2026 году. Нужны спарринги. Определённое место и вес Россия ещё имеет, так что шанс увидеть аравийцев и представителей Поднебесной у Карпина и К° есть.

С высокой вероятностью стоит ждать соперника из Азии, поэтому поединок против Саудовской Аравии или Китая выглядит весьма реальным.

Константин Лицин