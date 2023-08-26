ЦСКА согласовал новый трансфер

Защитник «Атлетико Паранаэнсе» Келвен переезжает в Российскую премьер-лигу. Новым местом работы бразильского футболиста станет московский ЦСКА.

По информации журналистов издания «Чемпионат», «армейский» клуб в ближайшее время официально объявит о сделке. Стороны согласовали все детали трансфера. Вскоре Келвен прилетит в Россию и подпишет трудовой договор с москвичами.

Защитник выступает за «Атлетико Паранаэнсе» с 2019 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в семь миллионов евро.

По итогам шести туров Премьер-лиги ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице.