Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между «Рубином» и «Динамо».

«Рубин» показал себя неуступчивой командой. Рахимов всё-таки поставил игру, виден определённый рисунок. Понятно, что для этой схемы у него не хватает исполнителей, но он старается выжимать максимум из своих ресурсов. Он верит в свою идею, остальное зависит от игроков. Им нужно приобретать мотивированных и мастеровитых футболистов.

У Игнашевича в «Балтике» тоже похожая ситуация. Он подстроил всех под определённую работающую схему. Для реализации своих идей нужны качественные футболисты, здесь всё логично. У «Балтики» был тяжёлый календарь, сейчас команда встретится со своими конкурентами. Посмотрим, что у них получится», - сказал Масалитин.

Матч «Рубин» - «Динамо» пройдет 26 августа, начало – 17:30 мск.