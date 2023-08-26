Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Уралом».

«Перед матчем «Зенита» и «Спартака» многие говорили, что именно «красно-белые» - претенденты на победу. Конечно, Абаскаль тогда прилично начудил с составом, но у «Зенита» хорошие игроки. Да, ушли Кузяев и Малком, а игровые связи нарушились. Конечно, Семаку нужно время. Он поменял схему, она стала работать. Вернулся Вендел, который снова стал соединять оборону с нападением. Бразилец показывает свои лидерские качества, у «Зенита» всё нормально. Тем более, сейчас идут разговоры, что они за бешеные деньги хотя приобрести очередного игрока», - сказал Масалитин.

Матч «Зенит» - «Урал» пройдет 26 августа, начало – 15:00 мск.