Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин высказался о матче «Зенит» - «Урал» эксклюзив

26 Августа 2023 • 07:55 Комментировать

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Уралом».

«Перед матчем «Зенита» и «Спартака» многие говорили, что именно «красно-белые» - претенденты на победу. Конечно, Абаскаль тогда прилично начудил с составом, но у «Зенита» хорошие игроки. Да, ушли Кузяев и Малком, а игровые связи нарушились. Конечно, Семаку нужно время. Он поменял схему, она стала работать. Вернулся Вендел, который снова стал соединять оборону с нападением. Бразилец показывает свои лидерские качества, у «Зенита» всё нормально. Тем более, сейчас идут разговоры, что они за бешеные деньги хотя приобрести очередного игрока», - сказал Масалитин.

Матч «Зенит» - «Урал» пройдет 26 августа, начало – 15:00 мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Урал Валерий Масалитин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
26.08.23 в 15:00
Зенит Зенит
Урал Урал
1.45 4.80 7.60
Видео
26.08.23 в 17:30
Рубин Рубин
Динамо Москва Динамо Москва
2.80 3.80 2.43
Видео
26.08.23 в 19:30
Спартак Москва Спартак Москва
Ахмат Ахмат
1.66 4.30 5.20
Видео
26.08.23 в 20:00
Пари НН Пари НН
Ростов Ростов
2.70 3.40 2.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Августа
07:42 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Спартаку» предстоит тяжёлый матч с «Ахматом»
07:35 · Россия. Премьер-лига
Емельянов: «Смолов мне нравится как футболист» эксклюзив
05:17 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Сейчас Карпин нужен клубу, а не сборной»
05:00 · Россия. Премьер-лига
Балахнин не уверен в успехе «Ростова» в игре с «Пари НН»
03:39 · Россия. Премьер-лига
Деменко гадает, какой состав выберет Абаскаль на игру с «Ахматом»
03:10 · Россия. Премьер-лига
Ветеран ЦСКА высказался по поводу увольнения бывшего тренера «Оренбурга»
02:52 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Оренбург» выложился по полной и отобрал очки у ЦСКА»
25 Августа
23:35 · Россия. Премьер-лига
Четыре из шести пенальти в ворота Гудиева в РПЛ не были реализованы
23:25 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «У «Оренбурга» осталась такая же тактика»
23:13 · Россия. Премьер-лига
Как «Факел» притормозил «Краснодар» - видео видео
23:10 · Россия. Премьер-лига
Евсеев назвал причину игры «Факела» на ноль
23:00 · Россия. Премьер-лига
Евсеев: «Очень доволен, что играли на равных с лидером»
22:55 · Россия. Премьер-лига
Альшин: «Довольны ничьей с «Краснодаром»
22:44 · Россия. Премьер-лига
Мор: «Краснодару» надо найти другого пенальтиста»
22:43 · Россия. Премьер-лига
«Балтику» пополнил защитник сборной Чили официально
Все новости
Рекомендуем