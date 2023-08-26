Деменко: «Спартаку» предстоит тяжёлый матч с «Ахматом»

Бывший игрок московского «Спартака» Максим Деменко высказался касательно предстоящего поединка подопечных Гильермо Абаскаля против грозненского «Ахмата» в шестом туре чемпионата России.

«Против «Ахмата» тяжело играть любой команде. Не знаю, что может произойти со «Спартаком». Естественно, футболисты хотят выиграть, но и грозненцы - тоже. Сложная будет игра», - передает слова эксперта «Газета.Ру».

Поединок между командами состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 26 августа. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по столичному времени. Перед этим матчем хозяева занимают шестое место в турнирной таблице, а гости располагаются на девятой строчке.