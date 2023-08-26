Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Емельянов: «Смолов мне нравится как футболист» эксклюзив

26 Августа 2023 • 07:35 Комментировать

Полузащитник «Шинника» Роман Емельянов в интервью для сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» оценил игру нападающего «Динамо» Фёдора Смолова.

- В итоге вы осели в «Урале». Некоторое время вы играли с Фёдором Смоловым. Тогда писали, что Фёдор халявил на тренировках. Можете подтвердить это?

- Могу сказать про Федю обратное. Я с ним жил в одной комнате. Тарханов с ним тогда мощно поработал, он провёл хороший сезон. Смолов мне нравится как футболист, он тогда хорошо выкладывался.

Полное интервью Романа Емельянова читайте на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Урал Динамо Москва Роман Емельянов Фёдор Смолов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
26.08.23 в 15:00
Зенит Зенит
Урал Урал
1.45 4.80 7.60
Видео
26.08.23 в 17:30
Рубин Рубин
Динамо Москва Динамо Москва
2.80 3.80 2.43
Видео
26.08.23 в 19:30
Спартак Москва Спартак Москва
Ахмат Ахмат
1.66 4.30 5.20
Видео
26.08.23 в 20:00
Пари НН Пари НН
Ростов Ростов
2.70 3.40 2.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Августа
07:42 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Спартаку» предстоит тяжёлый матч с «Ахматом»
07:35 · Россия. Премьер-лига
Емельянов: «Смолов мне нравится как футболист» эксклюзив
05:17 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Сейчас Карпин нужен клубу, а не сборной»
05:00 · Россия. Премьер-лига
Балахнин не уверен в успехе «Ростова» в игре с «Пари НН»
03:39 · Россия. Премьер-лига
Деменко гадает, какой состав выберет Абаскаль на игру с «Ахматом»
03:10 · Россия. Премьер-лига
Ветеран ЦСКА высказался по поводу увольнения бывшего тренера «Оренбурга»
02:52 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Оренбург» выложился по полной и отобрал очки у ЦСКА»
25 Августа
23:35 · Россия. Премьер-лига
Четыре из шести пенальти в ворота Гудиева в РПЛ не были реализованы
23:25 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «У «Оренбурга» осталась такая же тактика»
23:13 · Россия. Премьер-лига
Как «Факел» притормозил «Краснодар» - видео видео
23:10 · Россия. Премьер-лига
Евсеев назвал причину игры «Факела» на ноль
23:00 · Россия. Премьер-лига
Евсеев: «Очень доволен, что играли на равных с лидером»
22:55 · Россия. Премьер-лига
Альшин: «Довольны ничьей с «Краснодаром»
22:44 · Россия. Премьер-лига
Мор: «Краснодару» надо найти другого пенальтиста»
22:43 · Россия. Премьер-лига
«Балтику» пополнил защитник сборной Чили официально
Все новости
Рекомендуем