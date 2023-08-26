Полузащитник «Шинника» Роман Емельянов в интервью для сетевого издания«Евро-Футбол.Ру» оценил игру нападающего «Динамо» Фёдора Смолова.

- В итоге вы осели в «Урале». Некоторое время вы играли с Фёдором Смоловым. Тогда писали, что Фёдор халявил на тренировках. Можете подтвердить это?

- Могу сказать про Федю обратное. Я с ним жил в одной комнате. Тарханов с ним тогда мощно поработал, он провёл хороший сезон. Смолов мне нравится как футболист, он тогда хорошо выкладывался.

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