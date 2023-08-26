Полузащитник «Шинника» Роман Емельянов, проводящий в ярославском клубе второй сезон кряду, любезно согласился пообщаться с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Григорием Петерсоном. В разговоре Роман рассказал об общении с Романом Абрамовичем, детстве и перспективах «чёрно-синих».

- Роман, здравствуйте! Вы стали героем послематчевых интервью на местном телевидении, сейчас общаетесь со мной. В медийном плане Вы согласны на всё?

- Добрый день! Да, всё верно. А чего отказывать? Это часть нашей работы, надо давать интервью. По крайней мере, в «Урале» нас заставляли это делать. Многие отказывались, но Григорий Викторович Иванов говорил, что надо.

- Не думали завести свой телеграм-канал и выкладывать туда контент?

- Я сижу в социальных сетях, но редко. В телеграме читаю новости, но свой влог не веду. У меня другие дела, времени на это особо нет, но на других интересно посмотреть. Я пока не хочу этим заниматься. Может, в будущем, приду к этому. Пока просто смотрю.

- То есть теоретически мы можем через несколько лет увидеть вас в качестве эксперта на ТВ?

- В жизни всё может быть.

- Сравнительно недавно вы получили травму в игре с «Химками». Что тогда произошло?

- Да, у меня периодически болит икроножная мышца, иногда беспокоит ахилл. Перед игрой с «Химками» я тренировался всю неделю, на предыгровой тренировке тоже всё было в порядке, но во время встречи в какой-то момент почувствовал рывок в ноге. Решил поберечь ногу и пропустить некоторое время.

- В «Шинник» вы перешли сравнительно недавно, но родом вы из города Павлово, что в Нижегородской области. Соскучились по родным местам?

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- Конечно, скучал по дому и этим местам. Когда здесь работал Вадим Евсеев, я часто ездил домой, но сейчас с выходными стало тяжелее, так что я вынужден реже ездить туда.

- Вся родня осталась в Нижегородской области?

- Да, все там.

- В Павлово вы начинали свой футбольный путь в 1990-е годы. Как обстояли дела с бытовыми условиями?

- Я начинал обучаться в местной школе «Гармония». Мячей было маловато, сейчас с удивлением смотрю за тренировками современных детей. Тактически всё стало куда прокаченнее. Нам просто давали мяч и говорили: «Играйте». Тяжёлое в этом плане детство было, сейчас все дети в экипировке занимаются.

- А просто в бытовом плане как у вас обстояли дела? Для многих появление мяса в доме было событием.

- Папа работал милиционером, мам - бухгалтером. Да, тяжеловато было. Родители крутились, как могли. Бывало, что ездили с отцом на рыбалку, а пойманную рыбу продавали. Потом скауты «Тольятти» меня заметили, и я уехал.

- Как я понимаю, в 14 лет вы покинули родные края и отправились вниз по Волге.

- Игорь Егоров, который был футбольным судьёй, заметил меня, когда я ещё жил в Павлове, и позвал к себе в академию, которая располагалась в Нижнем Новгороде. Тогда я жил у него дома. Потом я в роли нападающего поехал на один из турниров, где меня и заметили скауты из академии Коноплёва. Я им понравился, вот мы с мамой и поехали в Тольятти. Даже не 14 лет мне было, а лет 12, наверное. Тогда в школе собирали лучших футболистов со всей страны, среди которых я и затесался. Так я и попал в академию Коноплёва, где моим первым тренером был Игорь Осинькин. Конечно, тяжело было уезжать из родного дома.

- Игорь Егоров производит впечатление грозного и прямолинейного человека. У вас в плане общения всё было мирно?

- Да, местами было тяжеловато. Я не предупредил его о том, что поеду в Тольятти на просмотр. Боялся, что он меня не отпустит. Сначала он на меня обижался, но потом всё наладилось, сейчас я общаюсь с его сыном.

- Расскажите, почему из академии Коноплёва вышло так много крутых футболистов?

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- Там изначально собирали самых талантливых игроков и тренеров со всей страны. Организационно всё тоже было на высшем уровне, каждый год рождения жил на своём этаже. Думали только о футболе, как сейчас «Краснодар». Нас отпускали в город, могли туда съездить и погулять. Ещё мне повезло, что со мной работал Осинькин. Он каждую деталь прорабатывал долгое время, могли полчаса один и тот же финт делать. Игорь Витальевич - топ-тренер, который к каждому искал свой подход.

- Когда вы выступали за академию Коноплёва, вас сначала пригласили в юношескую сборную России, а затем - в «Челси». Обалдели, когда эти события произошли друг за другом?

- Конечно! Я хорошо выделялся по своему году. Тогда к нам в Тольятти приехал Абрамович со скаутами, а я неплохо себя показал в нескольких матчах. Тогда он подошёл ко мне и сказал, что ждёт меня в «Челси». Конечно, было немного страшно (смеётся).

- То есть вы были прототипом Сергея Пиняева задолго до?

- Получается, так и есть. Я, кстати, слежу за Пиняевым. Талантливый парень.

- Во время стажировки в Лондоне вы только тренировались?

- Нам провели экскурсию по базе. Тренировался я с молодёжным составом, а на соседнем поле тренировалась основа «Челси». Вот за ней со стороны наблюдал. Ужинали тоже вместе с основным составом. Сидел за столом с Чехом, Дрогба и остальными. Интересно у них вся система построена.

- Вы жили на базе?

- Поселили меня в английскую семью, а я тогда языка не знал от слова совсем. Мне дали учителя, базовым вещам я обучился.

- Как сейчас обстоят ваши дела с английским языком?

- Язык остался на том же уровне (смеётся). Понятно, что нет стимула его учить. Так бы, конечно, взялся за это.

- Вы тогда именно на тренировках пересекались с кем-то из суперзвезд?

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- Эссьен был после травмы, он с нами форму набирал. Ещё кто-то был, но по фамилиям сейчас не вспомню.

- А с Хиддинком тогда смогли поговорить?

- Да, один раз пообщались. Сфотографировались, до сих пор тот снимок где-то у меня лежит. Парой фраз перекинулись, не больше. Понравилось, что Абрамович нас тоже позвал на ужин, тогда с ним тоже немного поговорили. Обычный мужик, интересовался нами и легко шёл на контакт.

- Неожиданно. После этих успехов вы вернулись в Россию. Голову тогда не вскружило?

- Понятно, что кружануло. Тем более, такое внимание было приковано ко мне, все интервью хотели взять. Я всё равно не из звёздных, всё адекватно воспринимал.

- Тогда вы называли своих британских сверстников чудиками, которые не могли отдать пас. Неужели будущие суперзвезды казались вам такими шебутными?

- Мне порой не давали пас, потому что я был новым в коллективе. Такое часто бывает, что ты играешь с тем, с кем связь не налажена. Наверное, именно в этом контексте была та цитата.

- По возвращении вы сказали, что в Англию ехать пока рано. Откуда вообще у 16-летнего парня в голове появилось такое желание?

- Я не мог заключить контракт с «Челси» из-за того, что был несовершеннолетним. Там всё понравилось, увидел топ-уровень, но решил остаться в России.

- Тем не менее, в 19 лет вы стали игроком донецкого «Шахтёра». Не страшно было переезжать в другую страну?

- Даже не в 19, а в 17 лет. Играл тогда за дубль. Понятно, что было страшно, но «Шахтёр» тогда дал за меня хорошие деньги. Миллион евро по тем временам - это много. Скауты на машине ко мне из Донецка приехали, чтобы предложить контракт.

- В «Шахтёре» вы поработали с Луческу. Что можете сказать о нём как о тренере?

- Как тренер он мне нравился. У него весь процесс налажен, всё на высшем уровне. Понятно, что он тогда только начинал ставить игру команды. Мог поговорить и к молодым относился нормально.

- Ваша цитата из тех времён. «Первый миллион не должен затуманить глаза молодому игроку». Неужели уже тогда был первый миллион?

- Мне дали не самую высокую зарплату. На первый миллион я построил родителям свой дом, пришлось копить. Себе практически ничего не покупал.

- Но уже тогда была Хонда Аккорд?

- Да, была. Три дня она у меня продержалась (смеётся). Мне на тот момент было 18 лет.

- Почему только три дня?

- Я её купил, а ключи дал своему одноклубнику, чтобы он перегнал машину на базу. Он попал в аварию, так у меня машины через три дня и не стало. Я её толком не увидел (смеётся). Фамилию парня называть не хочу.

- Один вопрос по этой теме. Он россиянин или украинец?

- Он украинец.

- В «Шахтёре» вы не смогли закрепиться в основном составе, а часто были в арендах. Почему так произошло?

- Все сборы я проходил с основным составом, играл товарищеские встречи с «Лионом» и «Фенербахче». Помню, играл с «Фенером», а во втором тайме минуте на 55-й весь стадион выбежал на поле. Еле уехали тогда. Я тренировался, всё было в порядке, но 31 августа я несколько раз уходил в аренду. Успел в 18 лет дебютировать в УПЛ, первая игра была с «Металлистом» из Харькова.

- Один сезон вы провели на правах аренды в «Мариуполе». Может, вы до сих пор в контакте с кем-то из того коллектива?

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- Я в контакте с некоторыми ребятами, мы общаемся. Человека два со мной держатся на связи. Один игрок из того состава заблокировал меня. Понятно, что дело в политике. У них свой взгляд, у нас свой.

- В итоге вы осели в «Урале». Некоторое время вы играли с Фёдором Смоловым. Тогда писали, что Федор халявил на тренировках. Можете подтвердить это?

- Могу сказать про Федю обратное. Я с ним жил в одной комнате. Тарханов с ним тогда мощно поработал, он провёл хороший сезон. Смолов мне нравится как футболист, он тогда хорошо выкладывался.

- Также вы поиграли со Спартаком Гогниевым. Что можете сказать про него?

- Спартак - лидер на поле, настоящий капитан. Да, вспыльчивый и эмоциональный, разные ситуации возникали, но его все уважали. Что он скажет, так и будет. Ментальный лидер по жизни, не любил проигрывать больше всех. Мог напихать партнёрам по клубу.

- В то время Григорий Викторович Иванов говорил, что место в центре обороны не для вас. Как сегодня воспринимаете эти слова?

- Да, меня ставили опорным полузащитником, но иногда я был центральным защитником. Помню, мы тогда играли с «Тереком». Кажется, из моей зоны тогда гол забили, вот Григорий Викторович такое и сказал. Не могу сказать, какой посыл он тогда вложил в эти слова.

- Где вам удобнее играть? В центре полузащиты или защиты?

- С малых лет я играл на позиции опорного полузащитника, но в последние время я выхожу в центре обороны. У Хомухи в центре полузащиты должны быть более мобильные игроки. Дмитрий Иванович спросил, могу ли я играть в центре обороны, я дал согласие. Главное, чтобы травмы обходили стороной. Надоели они уже, честное слово. Самое важное, чтобы практика была. Вроде 31 год, молодой, но проблема такая есть.

- Кто из коллег по ампула вам нравится?

- Среди опорников мне нравится Тони Кроос. Голова, мысли - всё при нём. Раньше был Патрик Виейра. Психология и физика просто на высшем уровне. По совокупности качеств они топы.

- Вернёмся к вашим выступлениям за «Урал». Вы стали центральным лицом скандального матча с «Зенитом», который обслуживала бригада арбитра Алексея Еськова. Тогда арбитр удалил с поля вас и ещё двоих ваших одноклубников.

- Это же было открытие «Газпром Арены»! Все ждали, что «Зенит» нам спокойно отгрузит несколько мячей, но мы бились. Помню, тогда судья удалил Рому Павличенко, Эрика Бикфалви и меня. В восьмером тяжело играть. Помню, мы бежали в атаку, а нас поддерживал весь стадион, хотя мы играли в гостях. Зрители были к нам расположены. Тогда с Дзюбой потолкались немного, а меня удалили. Я не понял, почему. Помню, мог тогда ещё забить, но попал в штангу.

- «Зенит» тогда тренировал Луческу. После игры перекинулись с ним парой фраз?

- Да, перекинулись.

- Стычку с Дзюбой тут же забыли или обида на него ещё некоторое время жила?

- Мы же с ним в «Ростове» играли вместе. Он весельчак по натуре. Шутки всегда при нём. Понятно, что в игре эмоции зашкаливали, но потом быстро отпустил эту ситуацию.

- Следите за ним в последнее время?

- Смотрел его передачу со Слуцким. Смеялся! Мощно они поливают друг друга.

- А что думаете про него в рамках футбольного поля?

- Лучший форвард страны, раз забил больше всех. С ним тяжело, борьбу практически невозможно выиграть. Он здоровый, мячи себе скидывает.

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- Как раз после скандальной встречи с «Зенитом» писали, что питерцы вами интересовались. На самом деле было?

- Да, мне тогда набрал Луческу и спросил, что я думаю о возможности перехода в «Зенит». Я сказал, что согласен и готов, но в итоге они по своим причинам отказались от трансфера.

- В то время вы заявили, что по первому контракту с «Уралом» зарабатывали 30 тысяч рублей. Как так вышло?

- Я тогда только перешёл из «Шахтёра», но у меня была сломана плюсневая кость. Пока я был на просмотре, клуб платил мне 50 тысяч рублей, не 30. Потом восстановился и заключил полноценный контракт.

- Ещё была информация, что вами интересовался «Спартак». Тоже было?

- На агентов выходили, лично на меня нет. Я тогда хорошо провёл два сезона, даже в «Урал» поступил официальный запрос, но Григория Викторовича что-то не устроило.

- Другие клубы вами интересовались?

- От «Ахмата» было серьёзное предложение.

- Что не срослось?

- Мне уже предложили готовый контракт, но тогда почему-то решил не ехать. Больше личные обстоятельства.

- Ещё писали, что за вами приходило московское «Динамо».

- В шорт-лист входил, но предложений не было.

- Тогда вы пересекались с Погребняком. Что можете сказать про работу с ним?

- Паша - игрок высокого класса, такие голы в Англии забивал. До сих пор с ним общаюсь, как человек он тоже хороший. Его в клубе все уважали.

- В какой-то момент вы продлили контракт с «Уралом», но потом лишились места в составе. Почему так произошло?

- У меня были большие проблемы со здоровьем - подвела спина. Считайте, два года из-за этого пропустил. Сделали операцию, шансы на возвращение в футбол были 50/50. Пришлось сделать.

- Сейчас вы в «Шиннике». Успели за год привыкнуть к Ярославлю?

- Ярославль очень хороший город, мне нравится здесь жить. Сейчас заново осваиваюсь в коллективе , основной костяк ушёл. Остался здесь ещё на год. Если клуб предложит контракт, то останусь. Увидим, что будет. Главное - играть побольше.

- Где сейчас живёт ваша семья?

- Жена в Павлово, дочка там же. Бывает, приезжают в Ярославль.

- Что можете сказать про Дмитрия Хомуху как про тренера?

- Занятия интенсивные, он многое требует. Упражнения очень акцентированные. Он требовательный наставник.

- Что можете сказать про Евсеева как про тренера?

- Он был в контакте со всеми ребятами, шутил много. Атмосфера при нём была семейная. Кому надо - напихает, кого надо - похвалит. Тренировки у него были более лайтовые, но в этом плане у каждого тренера свой подход. Хомуха более требовательный, чем Евсеев. Дмитрий Иванович по часу теорию даёт, большое внимание прессингу уделяет.

- Какие перспективы у клуба в этом сезоне?

- На данный момент могу сказать, что команда укомплектована хорошими футболистами. Не хочу говорить громких слов, но в первой восьмерке должны закончить. Многие нас хейтят, но мы должны ответить этим ненавистникам.

- Вы второй сезон в «Шиннике», при этом вы два раза подряд приходили в клуб в качестве арендованного игрока. Почему только аренда?

- «Урал» строит новую команду, а я попросил остаться в Ярославле ещё на год. Так и получилось.

- Не хватает полноценного контракта?

- Здесь у всех контракт на год. Играешь - продлевают. Не играешь - не продлевают. Конечно, хочется стабильности, но ничего страшного.

- Что дальше по планам?

- Понятно, что каждый игрок стремится к титулам. Все хотят играть в РПЛ, но пока хочу вместе с «Шинником» подняться как можно выше.

- Хотите податься в тренеры?

- Так далеко пока не думал, хотя надо. Сейчас надо взять от карьеры всё, чтобы потом было не обидно. Хочется выучиться на тренера, но в жизни может случиться всё, что угодно.

- Наш традиционный блиц. Продолжите, пожалуйста, фразу. Сейчас российский футбол в...

- На среднем уровне.

- Что надёжнее - автомобиль «Вольво» или Емельянов в центре обороны?

- Пусть будет автомобиль «Вольво».

- «Реал» - любимый клуб?

- Да, болею за «Реал».

- Лучший опорник в истории футбола?

- Патрик Виейра.

- А из тех, кто играет сейчас?

- Кроос.

- Лучший центральный защитник в истории?

- Рамос.

- А из тех, кто завершил?

- Напишите, что Онопко (смеётся).

- Кто круче - Сапета или Беллингем?

- Сапета.

- Кумир детства в футболе?

- Роналдиньо.

- Не хватает забитых мячей за всю карьеру?

- Не хватает.

- Забить победный или отобрать 10 раз?

- Забить победный приятнее.

- Привезти пенальти или удалиться за пределами штрафной?

- Лучше удалиться. На последней минуте!

- Последнего тура?

- Лучшего предпоследнего.

- Чтобы пораньше в отпуск уйти?

- Верно (смеётся).

- Лучший игрок минувшего европейского сезона?

- Месси.

- Лучший тренер минувшего европейского сезона?

- Гвардиола топ.

- Лучший клуб минувшего европейского сезона?

- «Манчестер Сити» на уровне.

- Гвардиола или Анчелотти?

- Гвардиола.

- Пеле или Марадонна?

- Пеле.

- Месси или Роналду?

- Месси.

- Россия - футбольная страна?

- Да. Много лиг, много возможностей и денег.