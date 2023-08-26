Балахнин: «Сейчас Карпин нужен клубу, а не сборной»

Экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин не сомневается в профессиональных качествах Валерия Карпина, наставника клуба, но он считает, что Карпин сейчас должен уделять максимум внимания клубу, а не сборной, которая, в силу известных причин, ограничена в своей жизнедеятельности и не участвует в крупных турнирах.

- На текущий момент Карпин нужнее в клубе, потому что там надо выстраивать игру, что-то менять, наигрывать. А он в это время будет находиться со сборной — это, безусловно, минус для «Ростова», - цитирует слова Балахнина Газета.Ru.

Сегодня «Ростов» сыграет с «Пари НН» в матче шестого тура РПЛ.