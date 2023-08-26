Балахнин не уверен в успехе «Ростова» в игре с «Пари НН»

Бывший наставник «Ростова» Сергей Балахнин считает, что «Ростову» совсем не гарантирована победа в поединке с «Пари НН» в рамках шестого тура российского чемпионата. По мнению Балахнина, «Ростов» нуждается в усилении, что, по мнению специалиста, достаточно очевидно.

- Будет сложная игра, исходя из реалий. Мы видим, волшебства не бывает, «Ростов» играет с перепадами и, объективно, выглядит не так хорошо, как хотелось бы. Наверное, это связано с пока неубедительным усилением, новые футболисты себя ярко не проявляют, - цитирует слова Балахнина Газета.Ru.

Матч между «Ростовом» и «Пари НН» состоится уже сегодня, в субботу.