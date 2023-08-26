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Деменко гадает, какой состав выберет Абаскаль на игру с «Ахматом»

26 Августа 2023 • 03:39 Комментировать

Бывший нападающий московского ЦСКА Максим Деменко считает, что у Гильермо Абаскаля, наставника клуба, сейчас возникла дилемма по поводу состава на предстоящий матч с «Ахматом». «Спартак» проиграл две предыдущих встречи, сперва «Уралу», а затем питерскому «Зениту», что предусматривает определенные попытки перемен в составе.

- Вопрос, какой состав выберет Абаскаль. Мы видели, что в игре против «Зенита» он что-то хотел попробовать, придумать, но не получилось. Естественно, футболисты хотят выиграть, но и грозненцы — тоже. Сложная будет игра для красно-белых, - цитирует слова Деменко Газета.Ru.

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