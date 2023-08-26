Ветеран ЦСКА высказался по поводу увольнения бывшего тренера «Оренбурга»

Валерий Новиков, в прошлом выступавший в составе московского «Спартака» и сборной СССР, поделился своим мнением по поводу смены тренера в «Оренбурге». Клуб быстро расстался с чешским специалистом Иржи Ярошиком, в прошлом выступавшем также в составе ЦСКА. Новиков признался, что ему трудно судить, потому что период работы Ярошика оказался очень коротким.

- Мы все знаем, какой он был игрок, но я не знаю, какой он тренер, он только начинает работать. И что у него не получилось, тоже не знаю. Но раз руководство решило его уволить, можно сделать вывод, что он не справился со своими обязанностями, - цитирует слова Новикова Газета.Ru.