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Ветеран ЦСКА высказался по поводу увольнения бывшего тренера «Оренбурга»

26 Августа 2023 • 03:10 Комментировать
Оренбург
1:1
ЦСКА Москва
окончен

Валерий Новиков, в прошлом выступавший в составе московского «Спартака» и сборной СССР, поделился своим мнением по поводу смены тренера в «Оренбурге». Клуб быстро расстался с чешским специалистом Иржи Ярошиком, в прошлом выступавшем также в составе ЦСКА. Новиков признался, что ему трудно судить, потому что период работы Ярошика оказался очень коротким.

- Мы все знаем, какой он был игрок, но я не знаю, какой он тренер, он только начинает работать. И что у него не получилось, тоже не знаю. Но раз руководство решило его уволить, можно сделать вывод, что он не справился со своими обязанностями, - цитирует слова Новикова Газета.Ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Валерий Новиков
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