Гладилин: «Оренбург» выложился по полной и отобрал очки у ЦСКА»

Шестой тур российского чемпионата начался с неожиданности - аутсайдер «Оренбург» сумел огорчить ЦСКА, сыграв с грандом вничью - 1:1. Валерий Гладилин, ветеран российского футбола и бывший полузащитник московского ЦСКА, считает, что «Оренбургу» помогла мотивация и сложная турнирная ситуация, заставляющая игроков выкладываться на все деньги.

- «Оренбург» оказался в ситуации, когда терять очки дома уже нельзя. Команда находится на последнем месте, поэтому выкладывается по полной ради каждого очка. Матч показал, что соперники были примерно равны по силам. Обе команды старались, - цитирует слова Гладилина Vprognoze.ru.