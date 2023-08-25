Четыре из шести пенальти в ворота Гудиева в РПЛ не были реализованы

В пятничном матче между «Факелом» и «Краснодаром» в ворота Виталия Гудиева был назначен шестой пенальти за время его игры в Премьер-лиге. Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», четыре из этих шести ударов бьющие игроки так и не смогли реализовать.

Более того, «Факел» стал последней, 16-й командой в нынешнем сезоне РПЛ, в матчах которой судьи назначали 11-метровый удар.

Напомним, что судьбу матча мог решить точно исполненный пенальти от Джона Кордобы, однако форвард «быков» не воспользовался моментом. В итоге команды сыграли в нулевую ничью и набрали по одному баллу.