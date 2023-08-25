Ташуев: «У «Оренбурга» осталась такая же тактика»

Российский тренер Сергей Ташуев оценил игру «Оренбурга» в пятничном матче против столичного ЦСКА. Напомним, команды сыграли вничью – 1:1. Матч стал первым для испанского наставника уральцев Давида Деограсии.

«У «Оренбурга» всё то же — владение мячом в центре поля, «рондо» — мяч держится, доставка на фланг и оттуда в штрафную площадь. Прогнозируемо, известно, также и «Оренбург» Лички играл, но у него было больше разнообразия», - рассказывает Ташуев «РБ Спорт».

Напомним, что пару дней назад «Оренбург» официально покинул Иржи Ярошик – при нём клуб заработал лишь одно очко за пять туров нового сезона РПЛ.

«Сегодня был упрощённый вариант игры «Оренбурга». Вероятно, был важен результат, и мы увидели зажатость в их атакующих действиях», - добавил Ташуев.

Пономарёв: «Не ожидал от ЦСКА такой поганой игры»