Евсеев назвал причину игры «Факела» на ноль

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев для «Матч ТВ» дал комментарий после игры с «Краснодаром» (0:0).

- Вы сказали, что Долгов неплохо вышел, но все-таки в конце матча произвели обратную замену. Чем она вызвана?

- Чем вызвана? Тем, что он уже всё отдал, всего себя. Тут рабочие моменты. Никто не выпадал. Если команда соперника выпускает левого защитника с ярко выраженной левой ногой, от него шла острота, он начал подавать. Мы это увидели и поменяли сыгравшего хорошо не одну игру Мастерного на Антонио. Поэтому надо говорить и о хороших вещах. Багамаев вчера сыграл за молодежную команду тайм. Сегодня вышел. Мы хотели и Ивлева выпустить, мальчика 2006 года. Скоро мы увидим и его в составе.

- О хороших вещах. Последние четыре матча с учетом Кубка три игры на ноль. За счет чего удалось так выстроить оборону? Команда не пропускает.

- Наверное, сбалансировали состав, перед игрой мы говорили, что у нас вышел такой же состав. Естественно, взаимопонимание, сыгранность - немаловажные факторы, потому что все знали, что у нас ушли игроки, которые были в аренде, у которых закончился контракт. Надо было определенную работу провести, кому-то физическое состояние поправить, Кудряшову, кому-то, наоборот, позиция Черова, который всегда играл с края, а сейчас в центре играет. Тот же Мастерной у нас не играл весну, можно сказать, что он и в прошлом сезоне на этой позиции не играл, но молодец, парень прогрессирует, поэтому заслуженно играет в стартовом составе.